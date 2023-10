GP do Qatar de F1, Lewis Hamilton: “Uma sessão bastante mediana para mim…” | AutoSport

O vencedor do GP do Qatar de 2021, Lewis Hamilton, alinhará atrás de George Russell em terceiro, na corrida de domingo, depois de Oscar Piastri também ter visto o seu registo apagado, o que o atirou para sexto e promoveu Hamilton, a quem não lhe correu nada bem a qualificação: “Não estou muito satisfeito. É ótimo para a equipa estar nas duas primeiras filas.

Foi difícil no início da sessão, condições complicadas com o vento. No fim de contas, foi uma sessão bastante mediana para mim. Vou dar tudo por tudo e tentar conquistar estes pontos na corrida. É ótimo estarmos à frente dos Ferrari, o que é fundamental na nossa luta dos construtores”, disse Hamilton.