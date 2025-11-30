GP do Qatar de F1: grelha de partida
Pos. Piloto Nac. Equipa
1 Oscar Piastri AUS McLaren F1 Team
2 Lando Norris GBR McLaren F1 Team
3 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing
4 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team
5 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team
6 Isack Hadjar FRA Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
7 Carlos Sainz ESP Atlassian Williams Racing
8 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team
9 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team
10 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP
11 Nico Hulkenberg GER Stake F1 Team Kick Sauber
12 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
13 Oliver Bearman GBR MoneyGram Haas F1 Team
14 Alex Albon THA Atlassian Williams Racing
15 Yuki Tsunoda JPN Oracle Red Bull Racing
16 Esteban Ocon FRA MoneyGram Haas F1 Team
17 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP
18 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team
19 Gabriel Bortoleto BRA Stake F1 Team Kick Sauber
20 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team
