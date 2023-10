GP do Qatar de F1: Daniel Ricciardo mais perto do regresso | AutoSport

Outra equipa que tem vindo a mostrar um forte progresso nas últimas corridas é a Alpha Tauri, que melhorou o seu carro desde a pausa de verão e marcou pontos em Singapura, cortesia de Liam Lawson, que também terminou em 11º em Monza e no Japão. Mas em Suzuka, foi confirmado que Lawson não vai correr pela Alpha Tauri na próxima época, uma vez que Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo foram anunciados como a formação de 2024, dando continuidade à dupla que se pretendia ver este ano, antes da mão partida de Ricciardo em Zandvoort.

A recuperação tem decorrido de acordo com as expectativas do médico, e Ricciardo está no simulador esta semana para ver se está pronto para enfrentar um fim de semana de corrida completo no Qatar.

É uma pista física, mas não tão punitiva no que toca a erros como Singapura ou Suzuka, pelo que poderá proporcionar uma oportunidade de regresso.

No entanto, se houver dúvidas, é provável que Ricciardo espere mais duas semanas até Austin para dar a Lawson uma oportunidade de correr no fim de semana em Lusail, com a segurança do lugar de corrida do próximo ano, o que significa que o australiano não precisa de apressar o seu regresso e arriscar-se a causar mais danos.