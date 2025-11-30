GP do Qatar de F1: a partida mais importante do ano…até aqui!
Com Oscar Piastri (McLaren F1), Lando Norris (McLaren F1), Max Verstappen (Red Bull) e George Russell (Mercedes) — os quatro primeiros classificados no campeonato — a ocupar as duas primeiras linhas da grelha, e sabendo que a pista de Lusail é notoriamente desafiante para ultrapassagens, a corrida poderá ser decidida, ou pelo menos significativamente influenciada, por quem liderar após a Curva 1.
Oscar Piastri precisa de vencer para recuperar pontos, para Max Verstappen a vitória é igualmente crucial, e Lando Norris tem a oportunidade de selar o título caso vença; há, portanto, muito em jogo.
Entre os pilotos com menos a perder, encontra-se Max Verstappen — que vem de quatro títulos consecutivos — e é certo que o neerlandês fará tudo para ganhar posições no arranque. Verstappen sabe que Lando Norris não pode “ir com tudo”, pois tem mais a perder. Contudo, o piloto da McLaren também está ciente de que ficar atrás de Verstappen na partida o colocará numa posição de desvantagem considerável para as suas aspirações ao campeonato. Basta recordar o que sucedeu em Las Vegas.
Verstappen, por sua vez, sabe que não pode arriscar uma colisão, por causa da desvantagem de pontos e precisa de terminar a corrida para manter as suas chances. Não é por acaso que Zak Brown afirmou que Verstappen fará tudo para liderar após a Curva 1, mas também salienta que o neerlandês está ciente da necessidade de terminar a corrida.
Em suma, os pilotos da McLaren sabem que terão de responder à previsível “agressividade” de Verstappen, e tudo isto faz com que esta seja a partida mais importante do ano, até agora.
Além disso, as duas paragens obrigatórias nas boxes complicarão ainda mais a estratégia, sendo necessário considerar George Russell nesta disputa, pois se há alguém que não tem nada a perder, é ele.
Assim, os primeiros segundos da corrida serão críticos devido ao confronto direto entre os três pilotos… e Russell, enquanto o restante da corrida se afigura como uma prova de resistência longa e intensa, com a constante ameaça dos limites de pista (que já resultaram em penalizações na corrida Sprint), a necessidade estratégica de duas paragens nas boxes e o potencial de interrupções para a remoção de gravilha.
