GP do Mónaco: Vitória dominante de Max Verstappen | AutoSport

Max Verstappen venceu de forma clara o GP do Mónaco. O piloto da Red Bull liderou praticamente toda a corrida e consegue pela primeira vez terminar no pódio no Principado. Mais que isso, Verstappen sai líder do campeonato, depois de uma tarde para esquecer para a Mercedes. Carlos Sainz teve um prémio de compensação e terminou na segunda posição, depois de uma corrida sólida e Lando Norris conseguiu aguentar a pressão de Sergio Pérez e terminou em terceiro lugar.

