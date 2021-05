GP do Mónaco: Roda de Valtteri Bottas só será removida na fábrica | AutoSport

A corrida de Valtteri Bottas ficou comprometida com a roda dianteira direita a ficar presa, o que motivou o abandono do finlandês. A roda ainda está no carro do piloto e só poderá ser retirada na fábrica.

O diretor técnico da equipa, James Allison, disse que não será possível remover o parafuso e a roda com ela, até que o carro regresse à base da equipa.

“Não conseguimos tirar a roda”, admitiu Allison. “Está na nossa garagem com a roda colocada. Teremos de desfazer o parafuso para poder retirar o pneu. Vamos fazer isto de volta à fábrica”.

Toto Wolff admitiu nunca ter visto uma falha assim antes. Explicou que a sua paragem nas boxes correu mal quando a pistola de rodas do mecânico desfez os dentes do parafuso.

“Valtteri disse que viu os pedaços de alumínio a voar na frente”, explicou ele. “Tem sido a nossa fraqueza este ano, mas não mudámos nenhum dos desenhos do parafuso de roda ou das pistolas, por isso temos de ver o que está a causar isso e voltar mais fortes”.

“Temos de analisar se se trata de uma questão de design ou se tivemos apenas uma falha catastrófica de alguns sistemas. Acabámos de desfazer os dentes do parafuso. Nunca vi nada parecido com isto. Já não havia ali nenhuma parte e o pneu ainda estava no carro”.

O austríaco admitiu que a colocação de Bottas na paragem não foi a melhor e talvez por ter parado um pouco mais cedo do que as referências terá levado a pistola a entrar num ângulo que desfez os dentes do parafuso.

Wolff admitiu que foi “muito, muito frustrante” para Bottas, que já sofreu infortúnios nas boxes durante as corridas anteriores. “Parece que ele está amaldiçoado”.