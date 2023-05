GP do Mónaco: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? | AutoSport

Mais uma vez Max Verstappen começou o fim de semana com algumas cautelas sobre o andamento do carro no circuito citadino do Mónaco, mas a prestação do binómio piloto/RB19 foi novamente superior a qualquer outro adversário. Na qualificação foi capaz de recuperar algum tempo que tinha perdido nos dois primeiros setores no final da volta e alcançou a pole position e na corrida nunca teve a liderança verdadeiramente ameaçada. Dominou por completo no Mónaco e consolidou a sua liderança, no mesmo fim de semana em que o seu companheiro de equipa colecionou erros e desiludiu.

Quem esteve também em destaque foi Fernando Alonso. O piloto espanhol nunca escondeu que a corrida no Principado seria uma boa oportunidade para poder vencer, tirando partido das características da pista. Fez tudo bem, mas realmente não chegou para a demonstração de força de Verstappen.

Mais atrás, e regressando ao pódio, Esteban Ocon colocou a Alpine onde os responsáveis da equipa querem estar. Terminou à frente dos pilotos da Mercedes e Ferrari, além do seu companheiro de equipa Pierre Gasly, e tirou partido de um monolugar que parece estar bem afinado.

O que queremos aferir dos leitores do AutoSport é a sua opinião sobre quem foi o Melhor Piloto do Dia do Grande Prémio do Mónaco.

Foto: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool