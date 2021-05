GP do Mónaco: Pouca degradação “obrigará” a estratégia de uma paragem | AutoSport

Mónaco é uma pista exigente, em que os erros não são permitidos. As características da pista tornam as ultrapassagens quase impossíveis e a estratégia não ajudará às mudanças na ordem.

O asfalto menos abrasivo e as velocidades mais lentas permitem que os pneus macios tenham o potencial de aguentar até mais de meia corrida. Nos treinos vimos pilotos a melhorar registos com pneus macios com mais de 10 voltas o que mostra a durabilidade destas borrachas para hoje.

Leclerc tem um carro capaz de vencer a corrida tanto em termos de ritmo como graças à posição na pista, mas é improvável que consiga uma grande vantagem na frente. Uma paragem única é assim a estratégia lógica para todos, mas as oportunidades para fazer a dita paragem não se abrirão facilmente. Encontrar um espaço para regressar à pista sem trânsito será o desafio.

Os dados mostram que a janela das boxes se abrirá por volta da volta 19, mas o pneu macio pode fazer mais de metade da corrida, por isso é tudo uma questão de fazer a paragem para manter a posição da pista e não ficar preso no trânsito, o que significa que é possível fazer um primeiro stint mais longo antes de parar. Assim, os pilotos da frente procurarão uma vantagem de cerca de 22 segundos, a fim de ir às boxes e voltar à pista à frente dos carros alvo.

A única coisa que pode mudar radicalmente a face da corrida serão incidentes e Safety Cars, que tem 89% de hipóteses de ir para a pista, olhando para as corridas dos últimos anos.

Um Safety Car nas primeiras voltas ajudaria os homens da frente, uma vez que eles podem mudar para médios e ir até ao fim. O líder da corrida pode esperar muito tempo por uma oportunidade para parar, mas quanto mais tempo demorar, maior a probabilidade de apanharem os retardatários e ter de lidar com bandeiras azuis que podem abrandar o seu ritmo, pelo que não será uma decisão fácil, até porque o overcut no Mónaco (esperar que o adversário pare primeiro) é mais eficaz que o undercut (parar antes do adversário). É aqui que pode estar o tempero para esta corrida, pois se Leclerc parar e Verstappen ficar em pista e conseguir ganhar o tempo necessário, poderá ficar em vantagem. No entanto, seguir um carro de perto irá inevitavelmente desgastar mais os pneus de quem persegue o que dá vantagem a quem está na frente.

A previsão meteorológica não parece reservar grandes surpresas mas… no Mónaco já vimos o tempo mudar rapidamente pelo que nunca é de descartar um cenário mais surpreendente.