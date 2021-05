GP do Mónaco: Os cinco piores | AutoSport

A corrida do Mónaco também teve alguns destaques pela negativa. Pilotos ou equipas que estiveram abaixo do esperado e que não se deram bem com os solavancos das ruas do Principado. Destacamos cinco:

Fernando Alonso

Uma qualificação falhada e uma corrida comprometida. O espanhol que já reinou no Mónaco, esteve longe do que se esperaria, olhando para a prestação do seu colega de equipa. Alonso está a demorar a encontrar o seu ritmo e comprova a teoria que quem sai da F1, demora a recuperar… se é que alguma vez recupera. Mas nota claramente negativa para o #14

Daniel Ricciardo

Uma sombra do que pode ser. Completamente perdido, sem entender o porque de um ritmo tão mau, apesar das boas sensações do carro. É daqueles fins de semana em que tudo deve ser questionado. Lando Norris foi ao pódio e Ricciardo ficou a uma volta de distância do seu colega. Algo está mal. Esperava-se um período de adaptação, tal como aconteceu na Renault, mas a verdade é que nunca vimos exibições tão negras de Ricciardo como neste fim de semana.

Mick Schumacher

A sua primeira visita ao Mónaco como piloto de F1 não correu bem. Deitou o fim de semana por terra no TL3, com aquele erro que custou muito caro (em tempo, experiência e dinheiro). Na corrida passou por Nikita Mazepin na primeira volta mas no final apareceu atrás do russo. É um daqueles fins de semana de grande aprendizagem mas que não deixa de ser negativo.

Yuki Tsunoda

Depois de um arranque a todo o gás, o japonês tem tropeçado nas últimas corridas. Está ainda a tentar encontrar o seu chão na F1 e a prestação do Mónaco não foi claramente a sua melhor. Mas tem algo positivo… não parece ficar muito afetado com os azares ou erros. Tem uma postura positiva que dará frutos no futuro.

Mercedes

Um fim de semana horrível. Sabia-se que no Mónaco a Red Bull teria alguma vantagem, mas a Mercedes foi “goleada”. Na quinta o ritmo não parecia mau, mas as temperaturas mais baixas do resto do fim de semana deram dores de cabeça à equipa. Valtteri Bottas foi o único farol no meio das nuvens negras que se instalaram na box da Mercedes. Lewis Hamilton passou completamente ao lado desta corrida, apontou o dedo à equipa e com alguma razão. A nível estratégico a equipa errou e a falha na paragem nas boxes de Bottas deu a machadada final nas aspirações da equipa. Os melhores também falham, mas a Mercedes costuma ressurgir muito forte deste tipo de desaires.