GP do Mónaco: Os cinco melhores | AutoSport

O GP do Mónaco pode não ter dado muitas ultrapassagens, mas deu -nos drama, excelentes momentos e um pódio inesperado. Eis a nossa escolha para os cinco melhores pilotos do GP do Mónaco:

Max Verstappen / Red Bull

Quem vence no Mónaco e bate o recorde da velocidade média registada em corrida tem de ser considerado um dos melhores do dia. Verstappen nem começou muito bem, mas defendeu-se de Valtteri Bottas e a partir daí geriu a corrida da melhor forma. Uma excelente prestação que lhe valeu a tão desejada vitória no Mónaco mas também a liderança do campeonato. Muito deste sucesso deve-se também ao excelente trabalho da equipa, que depois do desaire de Barcelona respondeu da melhor maneira, quer a nível técnico quer a nível estratégico (especialmente com Sergio Pérez). Esta sim é a Red Bull que dominou de 2010 a 2013.

Carlos Sainz

Grande fim de semana do espanhol. Nos treinos pareceu sempre ser o piloto mais rápido da Ferrari, mas na qualificação Charles Leclerc destacou-se. Não vimos o que poderia ter sido a melhor volta de Sainz que teve de se contentar com um quarto lugar, mas a corrida foi melhor. Aproveitou azares alheios, controlou bem o ritmo e conquistou um pódio importante para a Scuderia. Os responsáveis da Ferrari devem estar felizes com a opção pois além de um excelente piloto, tem fomentado uma boa relação com Leclerc, uma harmonia necessária para crescer mais depressa.

Lando Norris

Ficou em quinto na qualificação mas a distância para os homens da frente foi curta. O jovem britânico está a tornar-se num caso sério em qualificação e tem aliado a isso uma postura irrepreensível em corrida. Aguentou a pressão de Pérez e conquistou o seu segundo pódio do ano. Tem banalizado um experiente Daniel Ricciardo e tem mostrado um nível tremendo. Mónaco foi apenas mais uma prova do seu enorme talento.

Sebastian Vettel / Aston Martin

De volta às boas exibições. Vettel usou toda a sua experiência e aproveitou o facto de se sentir mais confortável no carro para mostrar o que pode trazer à equipa. O quinto lugar é um prémio pela determinação e paciência que teve neste arranque de época, e a prova que a Aston Martin tem capacidade para se destacar, tendo sido das melhores a nível estratégico, colocando dois carros nos pontos (5º e 8º depois da dupla ter largado de 7º e 13º). Vettel voltou a sorrir e pode iniciar a tão desejada recuperação.

Pierre Gasly

Não se dá muito por ele, mas está sempre no sítio certo, no momento certo. Mais uma boa corrida do francês que aguentou atrás de si Lewis Hamilton mais de meia corrida e voltou a provar que tem talento para muito mais do que uma Alpha Tauri. Gasly tem confirmado o rótulo de um dos melhores da atualidade e a exibição de ontem comprova-o.

Menção Honrosa

Antonio Giovinazzi e Esteban Ocon. O italiano esteve muito bem durante o fim de semana todo e o francês voltou a dar pontos à equipa que provavelmente não eram esperados (Ocon está definitivamente de volta ao nível que vimos na Force India).