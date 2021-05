GP do Mónaco: Mercedes surpreendida com ritmo da Ferrari | AutoSport

A Ferrari está a dar que falar depois da excelente prestação no dia de ontem no Mónaco. A Scuderia surpreendeu, com um ritmo que permite sonhar com pódios e até vitórias e a Mercedes foi uma das equipas que revelou ter ficado surpreendida:

“Esta temporada aprendemos a esperar a companhia de Max na batalha na frente, mas foi uma surpresa para nós ver ambos os Ferraris com um ritmo tão forte; não é preciso escrutinar as folhas de tempos por muito tempo para ver que o seu ritmo é genuíno – eles podem ser verdadeiros candidatos à vitória”, disse Andrew Shovlin no comunicado de imprensa da Mercedes.

“Temos um dia extra para trabalhar nas coisas, o que é útil, pois parece que precisamos de melhorar tanto o nosso desempenho numa só volta como o desempenho para a corrida, mas o Mónaco tem tudo a ver com a organização de todo o fim-de-semana e hoje foi um começo bastante decente“, conclui o engenheiro da Mercedes.