GP do Mónaco F1, volta 20: Max Verstappen lidera sem problema | AutoSport

Max Verstappen lidera sem problema a corrida até agora.

Max Verstappen não teve um bom arranque, mas tratou de tapar logo Valtteri Bottas o que lhe permitiu manter o lugar, com Carlos Sainz e Lando Norris atrás.

Lance Stroll passou Kimi Raikkonen no gancho do Grand Hotel tal como Mick Schumacher fez a Nikita Mazepin, sendo as manobras mais vistosas da primeira volta. Fernando Alonso também teve um bom arranque e ganhou três posições.

Lance Stroll e Yuki Tsunoda começaram a prova com pneus duros numa tentativa de estratégia alternativa para os dois pilotos.

Verstappen tratou de tentar colocar alguma distância para Bottas, mas o piloto da Mercedes não estava com vontade de deixar escapar o Red Bull.

Dez voltas depois da luz verde, as posições mantinham-se, mas o grupo da frente já tinha mais de 23 segundos de vantagem para Lance Stroll, piloto que deverá parar mais tarde e por isso a evitar para os pilotos na frente. Lando Norris estava a forçar o andamento e era o mais rápido nesta fase.

Na volta 15 os homens da frente começaram a mostrar mais andamento e os tempos por volta começaram a cair, com Verstappen e Bottas a acelerar um pouco mais.

Lando Norris viu a bandeira preta e branca por ultrapassar os limites de pista, algo estranho pois não está a ser pressionado.

Para já a corrida segue a um ritmo calmo, com a janela para paragens nas boxes a abrir.