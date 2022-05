GP do Mónaco F1, Pierre Gasly: “A direção de corrida tomou a decisão certa.” | AutoSport

Pierre Gasly foi um dos grandes animadores da corrida no Mónaco. O piloto da Alpha Tauri quase chegou aos pontos, mas não conseguiu. A estratégia escolhida pela Alpha Tauri resultou bem e Gasly foi dos pilotos que mais ultrapassagens conseguiu. No final, o piloto estava feliz com o que tinha conquistado apesar de não ter conseguido ficar no top 10. Quanto às condições da pista, o francês concordou com as decisões da direção de corrida:

“Gostei muito da corrida, foi muito entusiasmante dentro do carro. Nas primeiras voltas não queria estar atrás daqueles carros todos, por isso tentamos algo diferente. Assim que saí das boxes com os pneus intermédios pensei que tinha sido a pior ideia de sempre, pois o carro estava a escorregar muito. Tivemos de fazer a estratégia resultar e conseguimos fazer boas manobras, o que nem sempre é fácil pois estes carros parecem gigantes nestas ruas. Fiz tudo o que podia e conseguimos fazer boas manobras. Estou algo triste por não marcarmos pontos, porque mostramos bom ritmo ao longo do fim de semana todo. Na qualificação não estivemos bem, o que nos custou muito caro. Mas hoje fico com um sorriso na cara com o que fizemos. Pilotar estes carros, com a pista molhada, no Mónaco é divertido. Se gostava de ter pilotado à chuva? Sim, se estivesse na pole. Onde estava era como se nos tapassem os olhos, não conseguimos ver nada. A direção de corrida tomou a decisão certa.”