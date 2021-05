GP do Mónaco F1, Nikita Mazepin: “Fiz algumas mudanças que tinham de ser feitas” | AutoSport

Nikita Mazepin está a ter um fim de semana relativamente positivo, sem problemas nem piões, ao contrário de Mick Schumacher que ontem comprometeu o seu dia no treino livre três.

O chefe de equipa Gunther Steiner disse que viu o russo mais feliz do que durante o resto da época até agora, com Mazepin a responder: “É isso mesmo. O Gunther sabe do que se trata, mas eu vou mantê-lo entre nós”.“O principal foi como passei a semana entre Barcelona e aqui”, disse Mazepin no Mónaco. “Depois de Espanha, fui para Inglaterra e passei vários dias produtivos com a equipa. Falámos muito, tivemos reuniões e encontrámos uma abordagem comum, e espero que isto continue no futuro. Eu não lhe chamaria uma nova abordagem, mas fiz algumas mudanças que tiveram de ser feitas”, acrescentou. “Sei perfeitamente qual era o factor externo de que precisava. Não sabia se isso iria aumentar a minha velocidade, mas tinha a certeza de que me daria a confiança que acabaria por ter. Não posso dizer que pareça um peso fora dos meus ombros, mas definitivamente permite-me ter uma atitude positiva em antecipação a 2022”.