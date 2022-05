GP do Mónaco F1, Lando Norris: “Uma das coisas mais assustadoras que fiz na minha vida” | AutoSport

Lando Norris voltou a brilhar. Depois de ter corrido com uma amigdalite em Barcelona, onde fez uma grande corrida, hoje no Mónaco, apesar de não estar ainda a 100%, Norris fez uma excelente prova. O jovem piloto admitiu as primeiras voltas foram assustadoras e que teve pena de não estar 100% recuperado para tentar algo mais ontem na qualificação:

“Foi muito duro. Pilotar à chuva, com estes carros, no Mónaco, foi uma das coisas mais assustadoras que fiz na minha vida. Cada vez que travamos, pensamos que vamos parar contra um muro. Quando a pista secou ganhei mais confiança no carro, e consegui puxar mais o que nos permitiu melhorar o ritmo. Sei que tive ali um momento mais intenso com o George [Russell], mas não fiz nada de propositado, estava com pneus slicks, numa pista ainda molhada. A Mercedes fez um bom trabalho e escolheu bem o momento para parar. Não erramos, mas nestas condições as coisas variam muito e neste caso o timing deles foi melhor que o nosso. Mas conseguimos o ponto para a volta mais rápida, o que é bom. Gostava de ter feito a qualificação ontem sentindo-me a 100%. Acho que fiz dois ou três erros que posso atribuir ao facto de não estar ainda bem, porque não tenho dormido muito. Estou muito longe do que deveria ter estado neste fim de semana e se estivesse melhor talvez pudesse estar mais acima. “