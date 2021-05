GP do Mónaco F1, Lando Norris: ” Sinto que fiz tudo o que podia” | AutoSport

Lando Norris esteve muito bem na qualificação, tendo obtido o quinto tempo, não ficando muito longe dos melhores tempos do dia. No final o jovem britânico não escondeu que estava agradado com a sua prestação:

“É tão difícil de descrever. Há tanta adrenalina. Não sei o que sinto, é só que, acontece tudo tão rapidamente. Não temos tempo para absorver nada, especialmente nesta última volta; eu pus tudo nesta última volta, não tinha nada a perder, já estava numa boa posição. Corri mais alguns riscos, e senti como se fosse uma volta para a pole. Tenha a sensação de dever cumprido. Dois décimos de distância da pole position faz-me sentir mal de certa forma, mas estou super feliz com isso. É difícil de descrever, mas sinto-me bem”.

” Não entrei na Q3 aqui da última vez, mas agora sinto que fiz tudo o que pude. Estou realmente feliz com a minha volta. Fizemos uma estratégia ligeiramente diferente com os pneus e estivemos sempre a falar sobre isso, mas tomamos a decisão certa no final e estou super, super feliz com o P5″, concluiu ele.