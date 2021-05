GP do Mónaco F1, Lando Norris: “Mandei SMS ao Carlos Sainz a dizer que tem boas hipóteses de vencer” | AutoSport

O ritmo da Ferrari não surpreendeu Lando Norris e a McLaren que esperavam uma Scuderia forte. A McLaren ainda não mostrou andamento suficiente para se aproximar da equipa italiana, mas Norris está confiante que a equipa pode tentar uma aproximação, admitindo no entanto que enviou uma mensagem a Carlos Sainz dizendo que tinha uma boa hipótese de vencer:

“O ritmo da Ferrari é esperado por nós. Tenho a certeza de que podemos recuperar em certos lugares”, disse Norris à Sky Sports. “Eles foram muito rápidos na chicane final em Barcelona e há muitas curvas assim no Mónaco. Enviei uma mensagem ao Carlos [Sainz] antes do fim-de-semana a dizer ´Acho que tens boas hipóteses de ganhar´. Veremos”.

“Senti-me bastante confortável no carro desde o primeiro treino. Normalmente sentimo-nos um pouco estranhos aqui com as proteções tão perto e os ressaltos. Não é fácil aumentar a confiança, mas na primeira volta que fiz senti-me bastante confortável no carro e bastante bem com a travagem, o que é muito importante aqui. Sinto-me bem. Não estamos a quilómetros de distância – estamos a uma distância realista dos tipos à nossa frente, mas o carro é bom e temos coisas a melhorar para sábado. Por isso, estou muito feliz”, acrescentou Norris.