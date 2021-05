GP do Mónaco F1, Kimi Raikkonen: “É aborrecido” | AutoSport

Kimi Raikkonen considerou que a corrida do Mónaco foi aborrecida e a principal causa para isso é o atual tamanho dos carros que torna praticamente impossível as ultrapassagens nas estreitas ruas do principado:

“É aborrecido”, disse Raikkonen. “Não vi nada a acontecer na corrida, mas é assim que é no Mónaco e é o que é. No final, tentamos apenas terminar a corrida, e é só isso. Acho que não se aprende muito. É um lugar muito especial. Todos nós sabemos isso. Conseguimos ganhar alguns lugares mas se nada de estranho acontecer na corrida é impossível, zero ultrapassagem, mas é assim que as coisas são.”

“Chegamos aqui, isto é o que vamos ter. Obviamente, as coisas podem acontecer na corrida, mas normalmente podemos ir tão devagar quanto quisermos e ninguém passará por nós porque os carros são tão largos hoje em dia, mas tem sido sempre assim”.