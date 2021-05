GP do Mónaco F1: Ferrari com oportunidade de ouro, Hamilton muito longe de Verstappen | AutoSport

Numa sessão de qualificação emocionante e com um final dramático, vimos Charles Leclerc fazer a pole para a corrida de amanhã, antes de bater com alguma violência contra as proteções da pista. Max Verstappen ficou em segundo lugar, sem possibilidade de melhorar e Valtteri Bottas completou o top 3.

Charles Leclerc tem de ser o grande destaque da qualificação. O monegasco começou mal o fim de semana, com uma falha na caixa de velocidade do seu carro que o retirou do TL1, mas depressa entrou no ritmo de Carlos Sainz no TL2, sendo o espanhol consistentemente um dos mais rápidos. A Ferrari mostrou que o ritmo dos treinos era genuíno, mas a Red Bull poderá lamentar-se da falta de sorte pois Verstappen tinha argumentos para fazer a pole. Assim Leclerc fica, para já, com o primeiro lugar. Será preciso avaliar os danos do carro e esperar que nenhum dos componentes necessite de ser trocado. Se houver danos na caixa de velocidade é penalização garantida para o #16.

Max Verstappen fez o que pôde e mostrou que tinha andamento para ser o mais rápido, mas a interrupção da sessão retirou-lhe a última oportunidade de tentar a pole. Mas o neerlandês está tranquilo pois larga da primeira posição e tem o seu adversário direto na luta pelo título a milhas de distância e pode ainda ficar com a pole se os danos no Ferrari de Leclerc implicarem penalizações.

Valtteri Bottas foi o melhor da Mercedes, numa sessão difícil para a equipa. O finlandês conseguiu fazer um excelente trabalho apesar da sua máquina claramente não gostar das condições mais frescas do dia de hoje no principado.

Carlos Sainz tem motivos para se sentir frustrado. O piloto da Ferrari mostrou que tinha capacidade para pelo menos estar na primeira linha da grelha, mas na Q3 não teve o andamento necessário para tal. Um dos mais rápidos do fim de semana ficou assim em quarto lugar.

Lando Norris continua a dar que falar e foi quinto, num excelente resultado para a McLaren. O jovem britânico fez uma sessão de qualificação sólida, com bons tempos e amanhã tem oportunidade de marcar bons pontos, ao contrário do colega de equipa Daniel Ricciardo, muito longe do que pode e deve fazer. O australiano não entende ainda o que se passa, mas a única certeza é que está demasiado lento este ano no Mónaco.

Pierre Gasly evidenciou novamente a excelente forma, que vem desde o ano passado e garantiu um sexo lugar à frente de… Lewis Hamilton. O piloto da Mercedes foi apenas sétimo, sem ritmo para mais. O heptacampeão ficou muito longe de Verstappen e tem amanhã uma tarefa ingrata pela frente… tentar minimizar as perdas, evitar os acidentes e tentar que o ganho deste fim de semana de Verstappen seja mínimo.

Sebastian Vettel teve também uma boa sessão, muito melhor que o seu colega Lance Stroll. Vettel fez valer toda a sua experiência e conseguiu um bom resultado para a Aston Martin.

Pérez teve uma sessão abaixo do desejado mas as notícias da tentativa de assalto à sua família no México terão mexido com o piloto enquanto Antonio Giovinazzi foi uma das estrelas com um décimo lugar para o italiano da Alfa Romeo.

Esteban Ocon merece também destaque pelo 11º tempo, muito acima do que era esperado depois de vermos as prestações da Alpine. Fernando Alonso saiu da qualificação logo na Q1 o que mostra a dificuldade do espanhol e enaltece o trabalho de Ocon.

George Russell voltou a conseguir passar à Q2 mas não conseguiu mais que isso, fazendo no entanto muito melhor que Nicholas Latifi. Yuki Tsunoda teve uma sessão para esquecer e Nikita Mazepin fechou as contas, sem meios para mais.