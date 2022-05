GP do Mónaco F1: Drive Through | AutoSport

Como em todas as corridas, elegemos os cinco melhores e os cinco piores do fim de semana. Aqui temos a nossa escolha para os cinco que mereceram nota negativa no GP do Mónaco:

Ferrari

No Mónaco, onde a Ferrari deveria ter dado uma resposta forte ao desaire de Barcelona, a Scuderia revisitou os tempos em que era uma equipa perdida. Erros estratégicos comprometeram uma vitória que parecia bem encaminhada. Os erros na estratégia na Ferrari não são apenas de agora, mas pareciam terem ficado esquecidos no arranque desta época em que tudo correu bem. Agora, a Ferrari está por baixo, não está a aproveitar a mais valia do seu carro e está a deixar a Red Bull escapar, mesmo com muitos problemas de fiabilidade no RB18. A Ferrari tem necessariamente de fazer melhor para lutar pelo título.

Daniel Ricciardo

Não há muitos motivos para sorrir para Daniel Ricciardo. Uma sombra do que já foi, vai perdendo crédito e motivação a cada corrida. Distantes parecem os tempos em que o australiano entusiamava com ultrapassagens fantásticas e uma gestão de corrida a toda a prova. Este é o Ricciardo que nunca vimos e que nunca pensamos ver. A equipa já dá alguns sinais de descrença e, a não ser que algum milagre aconteça, a McLaren começará a pensar no seu substituto em breve.

Mick Schumacher

A vida do jovem piloto alemão começa a complicar-se. Não mostrou ainda o que se esperava dele e já é o segundo grande acidente, o que em tempo de limite orçamental, é proibido. Schumacher tem uma pesada herança, mas neste momento apenas se pode culpar a ele próprio pela falta de pontos e pelos erros. Precisa urgentemente das férias de verão.

FIA

Mais uma vez, o órgão federativo que mais deveria fazer pela F1 continua a cometer erros. O caso do protesto da Ferrari e das consequentes decisões mostram que o novo esquema de direção de corrida não funciona e parece difícil que vá funcionar em tempo útil se o líder troca a cada três ou quatro corridas. Um esquema que parecia demasiado complicado e pouco eficaz desde início, que começa a dar sinais de que não é a melhor solução.

Yuki Tsunoda

A falta de consistência do piloto japonês poderá ditar a sua saída. Yuki Tsunoda é rápido, está mais maduro em relação ao ano passado… mas ainda lhe falta maturidade e acima de tudo consistência. Esteve bem na qualificação, por pouco não passou à Q3, mas na corrida não teve argumentos e cometeu erros que comprometeram a posição final. Tsunoda precisa de fazer muito mais, pois há muito talento a chegar no programa de Jovens Pilotos da Red Bull.