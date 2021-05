GP do Mónaco F1: Dia da Ferrari brilhar? | AutoSport

A Ferrari será o foco de todas as atenções na qualificação de hoje no Mónaco. A equipa italiana, que este ano está focada em regressar ao top 3, sabendo que não tem ainda capacidade para igualar a Mercedes e a Red Bull. Mas na qualificação Carlos Sainz e Charles Leclerc têm hipótese de serem felizes.

Carlos Sainz foi sempre dos homens mais rápidos durante os dois treinos enquanto Leclerc recuperou bem de uma falha na caixa de velocidades do seu Ferrari. Com apenas uma hora de treinos feita, o monegasco foi o mais rápido do dia, assinando o melhor tempo do segundo treino.

Olhando para os dados obtidos na quinta, a Red Bull parece ter alguma vantagem para a qualificação, apesar das queixas de Max Verstappen de falta de andamento. O carro que mais apoio aerodinâmico cria nas curvas lentas continua a ter alguma vantagem sobre a Mercedes com a Ferrari praticamente ao mesmo nível dos Flechas de Prata. Assim poderemos ter seis candidatos à pole hoje, com três equipas na luta. Resta ver o que o terceiro treino nos diz.A McLaren, que pareceu algo distante do ritmo da frente, pareceu a quarta equipa mais rápida em ritmo de qualificação, melhor que Alpha Tauri, Aston Martin e Alpine.