GP do Mónaco F1, Daniel Ricciardo: “Não tenho resposta, desculpem” | AutoSport

Um fim de semana negro para Daniel Ricciardo. O piloto da McLaren ficou de fora da qualificação na Q2 e nunca conseguiu chegar perto do andamento de Lando Norris, o seu colega de equipa. O piloto está confuso pois não sabe o que se passa e não consegue apontar uma causa para a falta de andamento:

“Estou provavelmente mais confuso do que frustrado”, disse ele. “Obviamente frustrado e chateado, sabemos que a qualificação aqui é importante, mas provavelmente chegou a um ponto em que nem sequer é a posição agora que incomoda, é que estivemos praticamente um segundo fora do ritmo durante todo o fim-de-semana. Gostaria de dizer que não estou confiante ou ainda preciso de aprender o carro, mas nada que implique uma distância tão grande. Penso que temos de olhar de forma mais geral, porque recuso-me a acreditar que sou assim tão lento aqui.”

“Obviamente, já estive aqui com o Max [Verstappen como colega de equipa] e tenho a certeza que o Lando é rápido, mas recuso-me a acreditar que ele é um segundo mais rápido, e não digo isto contra ele.”

“Mas durante todo o fim-de-semana senti-me bem, e com voltas que pareciam boas. E penso que a dada altura fui 1,2s mais lento do que o Lando tinha acabado de fazer, por isso, de momento, não há respostas”.

“Em última análise, penso que ainda falta algum apoio aerodinâmico na traseira, mas mesmo assim, sinto que tive mais dificuldades em corridas anteriores este ano e até gosto do equilíbrio aqui. Espera-se sempre que o carro não seja perfeito aqui, é uma pista de rua, por isso nunca pensei, ‘O carro é terrível, não o consigo conduzir’.

“Pode ser sempre melhor, mas mais uma vez senti que não havia nada fundamentalmente errado… ‘No fim de certas voltas pensei que a diferença seria de um décimo ou dois, mas quando ouvi estas diferenças, foi quando pensei: ‘Não tenho uma resposta, desculpem, rapazes, desculpem'”.

Questionado se pensava que poderia haver um problema com o seu carro, ele disse: “Vou certamente fazer a pergunta. Tenho a certeza que a equipa vai fazer uma análise e não quero apontar o dedo aos rapazes por não terem montado o carro corretamente, mas tenho a certeza que vamos dar-lhe uma boa olhadela.“

Ricciardo também minimizou o impacto das diferenças no estilo de condução entre ele próprio e Norris pela discrepância de ritmo.

“Há um pouco de diferença no estilo de condução e coisas como um pouco de técnica de travagem e mesmo que não esteja a tirar tudo do carro, eu continuaria a dizer ok, talvez esteja dois décimos mais lento ou três décimos mais lento. Mas um segundo, não sei, parece muito.”