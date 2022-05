GP do Mónaco F1: Começa a chover ainda antes da largada | AutoSport

A poucos instantes do arranque da corrida, a chuva começou a cair no circuito do Mónaco. Isto vai baralhar ainda mais as contas e deveremos ter um arranque muito complicado para pilotos e equipas, com as condições da pista a piorarem e os níveis de aderência a baixarem. A chuva começou a cair com intensidade e deverá obrigar os pilotos a começar com pneus intermédios.