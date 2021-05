GP do Mónaco F1: Charles Leclerc bate, mas fica com a pole | AutoSport

Charles Leclerc terminou a qualificação de forma dramática. O piloto da Ferrari bateu na chicane da Piscina mas como já tinha o melhor tempo, ficou com a pole para amanhã.

Q1

A maioria dos carros saíram assim que a luz verde se acendeu no final do pit lane, com os pilotos em busca do melhor lugar para a primeira parte da qualificação.

Os pneus macios pareciam demorar a aquecer e a tendência foi fazer mais de uma volta lançada para colocar as borrachas na temperatura ideal. Lando Norris foi o primeiro a fazer um tempo decente, mas ainda longe dos registos vistos nos treinos destronado pouco depois por Antonio Giovinazzi.

Valtteri Bottas foi o primeiro a colocar um tempo no segundo 11, no que se tornou na primeira referência credível. Max Verstappen passou fugazmente pelo primeiro lugar com Carlos Sainz a fazer o melhor registo pouco depois. Charles Leclerc faz o terceiro tempo a meio da Q1 com Bottas a ficar em quinto, atrás de Lewis Hamilton em quinto.

A pista começou a melhorar rapidamente e os tempos foram caindo com Verstappen, Norris e Bottas ( o primeiro a chegar ao segundo 10) em destaque. No fundo da tabela tínhamos Esteban Ocon, Nicholas Latifi, George Russell e Nikita Mazepin.

No final, a luta para passar à Q2 aqueceu, e Ocon conseguiu uma vaga na sessão seguinte mas os eliminados foram Yuki Tsunoda, Fernando Alonso, Latifi e Mazepin.

Q2

A Q2 começou novamente animada com os 15 minutos da sessão a terem de ser aproveitados para conseguir o melhor tempo.

Os suspeitos do costume começaram a Q2 na frente com Carlos Sainz, Charles Leclerc e Max Verstappen na frente, enquanto Lewis Hamilton e Valtteri Bottas completavam o top 5 nas primeiras tentativas.

Lando Norris voltou a mostrar-se e fez o segundo tempo, pouco antes de Verstappen fazer uma volta espetacular e colocar-se no topo da tabela. Os homens da Mercedes não conseguiam chegar aos tempos dos Red Bull e Ferrari e mais abaixo, Antonio Giovinazzi, Lance Stroll, Esteban Ocon, Kimi Raikkonen e George Russell estavam na zona de despromoção a meio desta sessão, com Daniel Ricciardo e Pierre Gasly perto da zona de despromoção.

No final da sessão Leclerc tratou de destronar Verstappen do primeiro lugar. Na zona de despromoção ficavam , Ocon, Ricciardo, Stroll, Raikkonen e Russell. Giovinazzi e Vettel conseguiram uma vaga na Q3 e juntaram-se a Gasly, Hamilton, Norris, Pérez, Sainz, Bottas, Verstappen e Leclerc.

Q3

Verstappen tratou de fazer o melhor tempo logo no arranque da Q3 com Bottas a ficar a 0.060 seg. do piloto da Red Bull, mas os pilotos da Ferrari começaram a mostrar o seu bom andamento com destaque para Charles Leclerc a fazer melhor que Verstappen e Sainz a ficar perto do tempo do piloto da Red Bull. Tínhamos Leclerc, Verstappen e Sainz na frente com os homens da Mercedes a ficarem no top 5.

Bottas tratou de responder e fez o terceiro tempo, com Sainz e Gasly agora nos cinco primeiros, enquanto Hamilton estava num discreto sexto lugar. Lando Norris fez o quinto registo, o que empurrava Hamilton para o sétimo lugar.

Com Leclerc na frente íamos para as últimas voltas da sessão para definir o top 10 para amanhã.

Verstappen saiu mais cedo, com tempo para fazer duas voltas, sendo que a primeira não foi a melhor para o piloto da Red Bull. A segunda volta de Verstappen parecia boa, tal como a de Valtteri Bottas, mas um erro de Charles Leclerc na chicane da Piscina atirou o Ferrari contra as barreiras levando ao fim da sessão. Leclerc ficou com a pole, seguido de Verstappen e Bottas.