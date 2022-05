GP do Mónaco F1: Bandeira Vermelha devido à chuva | AutoSport

A direção de corrida brilhou nesta decisão de começar a corrida Sob Safety Car. Eduardo Freitas, que está ao leme da operação, colocou a segurança acima de tudo e a aposta revelou-se correta. Com os pilotos sem experiência na pista molhada, a direção de corrida achou por bem fazer várias voltas atrás do Safety Car. O arranque foi adiado para dar tempo às equipas para se prepararem para o arranque em condições diferentes. Com tudo pronto, as voltas de lançamento começaram a ser feitas sob Safety Car e nessa altura começou a chover com muita intensidade, o que obrigou a corrida a ser interrompida. Mick Schumacher referiu que nunca viu uma pista tão molhada. Apesar da confusão inicial, a decisão parece-nos correta. Não perdemos tempo de corrida, ninguém foi colocado em perigo desnecessário e as equipas poderão fazer as alterações para a corrida. O espetáculo poderá continuar sem problemas. Não é o arranque mais emocionante, mas parece-nos o mais indicado do lado da segurança, onde Freitas não brinca.