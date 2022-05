GP do Mónaco F1: Alpine mais forte do que o esperado, Alfa Romeo com tudo para provar | AutoSport

A Alpine chegou a este fim de semana convencida que a natureza sinuosa da pista do Mónaco poderia ajudar a equipa a subir na correlação de forças no meio do pelotão.

Fernando Alonso referiu-se a um equilíbrio inconsistente do seu monolugar, e de uma necessidade de aprender mais sobre os pneus, mas a verdade é que apresentou um bom ritmo, uma vez que acabou por ser o oitavo mais rápido em pista. Ainda assim, o seu ritmo de uma volta é menos impressionante, estão em sexto, embora em stints longos caiam para sexto, pelo que é perfeitamente possível que coloquem dois carros no Q3, isto se conseguirem alguns ganhos para hoje.

Os Alfa Romeo eram tidos como bons para este traçado, mas para já começaram com o pé esquerdo, pois Valtteri Bottas falhou todo o TL1, devido a um problema na MGU-K e foi apenas 13º na segunda sessão.

Por isso, é melhor esperar pelo TL3 para perceber o que pode valer a Alfa Romeo. Se conseguirem desbloquear performance, a Alfa Romeo poderá ser uma surpresa este fim-de-semana.