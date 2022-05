GP do Mónaco F1: Alguns dados estatísticos | AutoSport

O GP do Mónaco foi, ao contrário do que esperava, repleto de motivos de interesse e emocionante. Se muitos começam a duvidar da mais valia do Mónaco no calendário, tivemos a prova que as ruas do principado, além de todo o simbolismo que têm, pode dar-nos boas corridas. Eis alguns dados estatísticos da prova:

3ª vitória para Sergio Pérez

Sem dúvida o triunfo mais saboroso para o mexicano. Sergio Pérez venceu pela terceira vez na sua carreira na F1, ultrapassando o feito de Pedro Rodriguez, que tinha duas vitórias em seu nome. Pérez é agora o piloto mexicano com mais vitórias (3), mais pódios (19), mais poles (1) e mais voltas mais rápidas (7), sendo também o piloto com mais GP realizados (220).

4ª vitória consecutiva para a Red Bull

Depois de um começo em grande por parte da Ferrari, a Red Bull está agora numa série de quatro vitórias consecutivas. A maior série de vitórias consecutivas conta com 11 vitórias, feito conquistado pela McLaren em 1988. A Ferrari conseguiu uma série de 10 vitórias consecutivas e a Mercedes conseguiu três séries de 10. O melhor que a Red Bull já conseguiu foram nove vitórias consecutivas.

14ª pole para Charles Leclerc

Leclerc conseguiu a pole nº 14, igualando Max Verstappen. Os dois candidatos ao título têm o mesmo número de poles conquistadas (com taxas de aproveitamento diferentes).

7ª presença consecutiva de Charles Leclerc na primeira linha da grelha

Charles Leclerc ainda não sabe o que é começar abaixo do segundo lugar este ano. Com sete presenças consecutivas na primeira linha da grelha, o monegasco prova assim a sua velocidade em qualificação. Neste capítulo, o piloto com mais presenças consecutivas na primeira linha é Ayrton Senna (24), seguido de Lewis Hamilton (20) e Damon Hill (17).

4ª segundo lugar para Carlos Sainz

Ainda não foi desta que Carlos Sainz venceu na F1. O piloto espanhol conquistou o segundo posto pela quarta vez e é agora o quinto piloto com mais pódios sem uma vitória na F1. Este indesejado recorde pertence a Nick Heidfeld com 13 pódios sem conseguir uma vitória. Seguem-se Stefan Johansson (12), Chris Amon (11) e Romain Grosjean (10).