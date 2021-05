GP do Mónaco F1: Acidente de Mick Schumacher custou no mínimo 300 mil dólares | AutoSport

O acidente de Mick Schumacher no TL3 danificou sobremaneira o seu monolugar. Guenther Steiner não estava muito contente com o sucedido pois considera que o alemão perdeu uma boa oportunidade de ganhar experiência na qualificação do Mónaco, que é única:

“Obviamente que a minha conversa não funcionou”, disse Steiner. “É obviamente dececionante, porque o mais importante aqui é a qualificação. Não há muitas assim, a qualificação aqui é tão diferente, pista curta, há muito trânsito e penso que se o consegues fazer, ganhas a confiança e experiência”.

“Ele [Schumacher] falhou, o que nunca é bom”, explicou ele. “Da próxima vez, quando ele voltar vai sentir falta dessa experiência”.

“Não nos faltam peças “, disse Steiner. “Não fiz o cálculo mas o acidente custará entre 300.000 e 500.000 dólares. Isto é o que estes carros custam”.