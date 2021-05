GP do Mónaco de Fórmula 1 (horários): amanhã há treinos livres | AutoSport

Ausente em 2020, o Circuito do Mónaco está de regresso. É a jóia da coroa da F1, num traçado que mudou muito pouco desde 1950. Estreito, lento, para os parâmetros da F1, não perdoa o mínimo erro, sendo que as ultrapassagens são quase impossíveis mesmo em carros com ritmos um pouco diferentes.

É a corrida mais famosa da temporada e também o circuito mais lento e menos abrasivo do ano. O desgaste dos pneus é baixo: aderência mecânica e altos níveis de downforce de baixa velocidade são muito importantes nesta pista. Com a quase impossibilidade de ultrapassar, a qualificação é determinante. Com áreas de escapatória limitadas e alto risco de incidentes, o Safety Car influenciou muitas vezes o resultado das corridas nesta pista.

Não esqueça que os treinosl ivres no Mónaco são à quinta-feira. Estes ano, os desfiles são de máscara…

1º GP 1950

Voltas 78

Circuito 3.337 km

Corrida 260.286 km

Recorde 1m14.260s (Max Verstappen, 2018)

Horário

Quinta-Feira, 20 Maio

Treino livre 1 10:30 – 11:30

Treino livre 2 14:00 – 15:00

Sábado, 22 Maio

Treino livre 3 11:00 – 12:00

Qualificação 14:00 – 15:00

Domingo, 23 Maio

Corrida 14:00