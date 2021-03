GP do Mónaco de F1 ‘trabalha’ para 50% de espectadores

O ACM, Automóvel Clube do Mónaco está a trabalhar para ter um GP de Mónaco com 50% da capacidade relativamente ao número de espectadores. Quem o revela é o correspondente Paolo Ciccarone, do Automoto Itália, que afirma que não irá haver espectadores no paddock, mas as bancadas poderão estar a 50 por cento da sua capacidade: “A capacidade das bancadas foi reduzida para 50 por cento para permitir um maior distanciamento entre o público. Dependendo de como a pandemia se desenvolve, pode ocorrer uma evolução destas regras mas – repetimos – nada disto é ainda oficial. Certamente é apreciado que no Mónaco estejam a tentar ter público, em vez de se resignarem a uma corrida à porta fechada, como parece ser o caso em Imola e Portimão”, acrescentou Ciccarone. GP de Portugal de F1 à porta fechada? Veremos…