GP do Mónaco de F1: horários | AutoSport

Depois de cancelada aquela que devia ser a primeira ronda da Fórmula 1 na Europa, em Imola, a competição mundial prossegue já no próximo fim de semana com uma das corridas mais ‘famosas’ do ano, o GP do Mónaco de Fórmula 1. Um traçado que mudou muito pouco desde 1950, ano do primeiro campeonato do mundo de Fórmula 1. É estreito e não perdoa o mínimo erro, sendo que as ultrapassagens são quase impossíveis mesmo em carros com ritmos um pouco diferentes.

O traçado do Mónaco tem a velocidade média por volta mais baixa de todo o campeonato, com cerca de 150 km/h, enquanto a aderência é muito reduzida e o desgaste dos pneus limitado. Os compostos mais macios dos pneus oferecem um bom nível de aderência.

Como é quase impossível ultrapassar em corrida, a qualificação é determinante. Com áreas de escapatória limitadas e alto risco de incidentes, o Safety Car pode influenciar, como o fez no passado, o resultado no domingo.

1º GP 1950

Voltas 78

Circuito 3.337 km

Corrida 260.286 km

Recorde 1m12.909 (Lewis Hamilton, 2021)

Horário

Sexta-Feira, 26 maio

Treino livre 1 12h30-13h30

Treino livre 2 16h00 – 17h00

Sábado, 27 maio

Treino livre 3 11h30-12h30

Qualificação 15h00 – 16h00

Domingo, 28 maio

Corrida 14h00