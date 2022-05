GP do Mónaco: As 10 lições do fim de semana | AutoSport

Por Pedro André Mendes e Fábio Mendes

Para finalizar a analise ao GP do Mónaco escolhemos as dez lições do fim de semana:

Red Bull tomou as melhores decisões estratégicas

Sem dúvida que a Ferrari facilitou com as duas paragens de Charles Leclerc e Carlos Sainz ficou “preso” atrás de Nicholas Latifi, mas a Red Bull tomou uma decisão arriscada e compensou. Talvez Max Verstappen tenha perdido tempo ao ter sido chamado na mesma volta de Sergio Pérez e com isso tenha perdido um possível segundo lugar, mas tinha de acontecer naquela volta ou arriscavam-se a deixar o líder do campeonato no quarto posto.

Uma posição ganha por cada piloto da Red Bull numa jogada estratégica, que a Ferrari tinha de estar à espera.

Ferrari tem que “render” mais se quer vencer o campeonato

A Ferrari arriscou a não trazer o pacote de desenvolvimento do F1-75 mais cedo na época, quando se sabia que a Red Bull o ia fazer. Em Espanha só por um azar é que Charles Leclerc não venceu e regressou às vitórias, mas no Mónaco foi a equipa que falhou.

Para uma equipa que pretende vencer, serem batidos desta forma não pode acontecer. Mattia Binotto afirmou que a equipa menosprezou o ritmo com dos pneus intermédios e Charles Leclerc exigiu explicações sobre a decisão, para além de ser audível na transmissão televisiva o desagrado que sentiu o monegasco. Deve ter sido um ‘debrief’ com um ambiente pesado.

Diferença abismal entre Lando Norris e Daniel Ricciardo

Começam a faltar argumentos para manter Ricciardo no lugar na McLaren e nota-se que há cada vez menos paciência dos responsáveis da equipa para os maus resultados do australiano, que são embalados pelo bom desempenho do seu companheiro de equipa. A equipa conseguiu regressar, pelo menos, ao mesmo patamar do ano passado em poucas corridas, depois de um péssimo início de época, no entanto Ricciardo não acompanha a trajetória ascendente. Este ano no Mónaco voltou a estar mal, muito diferente de outros tempos, enquanto Lando Norris conseguiu um bom sexto lugar, depois de perder a posição para George Russell nas paragens.

Qualificação prejudicou desempenho de Pierre Gasly

Uma das maiores surpresas da qualificação foi a eliminação de Pierre Gasly na Q1. Um erro da equipa que o fez sair tarde da box, fez com que o francês não tivesse uma última oportunidade de uma volta rápida. Frustração completa para o piloto que tinha estado na discussão do melhor tempo do “segundo pelotão” com Lando Norris durante todas as sessões de treinos. Obviamente, a má qualificação prejudicou a corrida, no entanto Gasly deve ter sido dos pilotos que mais se divertiu ao volante nas ruas do Mónaco. E ficou às portas do top 10, com o seu companheiro de equipa muito longe e no fundo do pelotão.

Sergio Pérez motivado

O piloto mexicano não achou justo a equipa não ter permitido a ultrapassagem a Max Verstappen em Espanha. Vai daí e “vingou-se” sendo o mais rápido da Red Bull e a vitória que tanto sonhava no Mónaco. É preciso ter uma capacidade incrível para ultrapassar os desafios que insistentemente aparecem à sua frente e que parecem motivar o mexicano. Sem notícias sobre o contrato para o próximo ano, Pérez está a fazer pela vida e isso não o parece derrubar.

George Russell com Mercedes às costas

George Russell continua a destacar-se esta época. O único piloto a terminar no top 5 em todas as corridas deste ano, manteve a bitola exibicional e rubricou mais uma grande prestação. Conseguiu tirar tudo o que o seu W13 tinha para lhe dar e chegou a ser o mais rápido em pista. Continua por cima em relação a Lewis Hamilton e está a confirmar que a aposta da Mercedes foi acertada. Russell não é o futuro da Mercedes, é já o presente.

Valtteri Bottas melhorou em corrida

Havia quem falasse que a Alfa Romeo poderia tentar os primeiros lugares na qualificação. Mas o sábado não foi positivo para Valtteri Bottas que não conseguiu passar à Q3, no que foi uma das maiores desilusões da sessão. Mas em corrida a valia do carro e do piloto revelaram-se. Bottas melhorou e voltou a ser determinante para a Alfa Romeo. Boa prova do finlandês que continua a revelar-se no melhor reforço da Alfa dos últimos anos.

Mau fim de semana da Haas

A Haas tem potencial para fazer mais e melhor. O carro tem qualidade, os pilotos têm talento. Mas falta sorte, falta fiabilidade, falta consistência. Neste fim de semana ficaram novamente a zeros, o que é uma péssima operação para a equipa. Mick Schumacher tem de dar corda aos sapatos e já recebeu o primeiro aviso de Gunther Steiner.

FIA continua a complicar

Já referimos em vários textos que consideramos este modelo para a direção de corrida da F1 demasiado pesado e complexo, deixando os seus principais intervenientes em posição delicada, sem necessidade disso. Para quê dificultar algo que já é complicado. A FIA tem de avaliar e repensar se este modelo tem pernas para andar ou se vai ficar preso na sua complexidade.

Vettel mostrou a sua importância na Aston Martin

Sebastian Vettel pode não ter a velocidade de outros tempos, mas mantém inalteradas algumas das suas qualidade que fizeram dele um tetra campeão. Conseguiu levar o seu Aston aos pontos e animou a corrida com algumas ultrapassagens que não vimos na transmissão. Sabemos bem que vemos a reta final de Vettel, mas o que nos deu no Mónaco é um pequeno vislumbre do que já fez e do que ainda pode fazer.