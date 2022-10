GP do México: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? | AutoSport

Um novo recorde batido por Max Verstappen depois de mais um triunfo sem resposta dos seus adversários. Possivelmente, a Mercedes teve nas mãos a sua melhor oportunidade de vencer uma corrida este ano, no entanto Verstappen aos comandos do RB18 parece imparável neste momento. A equipa de Brackley pode ter errado na estratégia, mas tinha de tentar algo diferente para bater a parelha Verstappen/RB18. São duas máquinas difíceis de bater neste momento.

Já os pilotos da Ferrari pouco mais fizeram do que assistir de longe ao desenrolar da corrida. Mais atrás, Daniel Ricciardo e a McLaren tiveram motivos para sorrir, apesar do australiano ter causado a desistência de Yuki Tsunoda e ser penalizado em 10 segundos terminou no sétimo posto, à frente do segundo pelotão. Uma boa operação da equipa de Woking que recuperou algum terreno à Alpine no campeonato, visto que Fernando Alonso voltou a abandonar uma corrida com problemas de motor.O que queremos saber, como sempre, é quem merece ser distinguido como o melhor piloto do dia do Grande Prémio do México pelos leitores do AutoSport.

