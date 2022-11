GP do México: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? – Resultados | AutoSport

Um novo recorde batido por Max Verstappen depois de mais um triunfo sem resposta dos seus adversários. Possivelmente, a Mercedes teve nas mãos a sua melhor oportunidade de vencer uma corrida este ano, no entanto, Verstappen aos comandos do RB18 parece imparável neste momento. A equipa de Brackley pode ter errado na estratégia, mas tinha de tentar algo diferente para bater a parelha Verstappen/RB18. São duas máquinas difíceis de bater.

Já os pilotos da Ferrari pouco mais fizeram do que assistir de longe ao desenrolar da corrida. Mais atrás, Daniel Ricciardo e a McLaren tiveram motivos para sorrir, apesar de o australiano ter causado a desistência de Yuki Tsunoda e ser penalizado em 10 segundos. Terminou no sétimo posto, à frente do segundo pelotão. Uma boa operação da equipa de Woking, que recuperou algum terreno à Alpine no campeonato, visto que Fernando Alonso voltou a abandonar uma corrida com problemas de motor.

Quisemos saber, como sempre, quem merecia ser distinguido como o melhor piloto do dia do Grande Prémio do México pelos leitores do AutoSport.

A votação deu como vencedor Daniel Ricciardo, que angariou 39.3% dos votos. Max Verstappen foi o segundo mais votado com 26.8%, seguido de Lewis Hamilton (12.5%), Fernando Alonso (10.7%) e Nicholas Latifi (3.6%).

VOX POP

RPMS™



Só pode ser o piloto que é recordista de vitórias numa época: Verstappen!

NOTEAM1



Quem bate o recorde de vitórias numa época, tem de ser o MPD.

Mais uma vez voto para o campeão do mundo Max Verstappen.

917/30



Podia ser Max, mas opto por Ricciardo. Não levou um calendário na Q2 e fez uma bela corrida. Ainda que o toque com Tsunoda tenha de certa forma manchado a exibição, no entanto, foi penalizado e não foi pouco, e mesmo assim “venceu” a corrida do 2º pelotão fazendo ainda a 3ª volta mais rápida da corrida. Nota para Alonso que (com fundo novo ou com fundo velho, tanto lhe faz) estava a fazer um corridão e depois de na Q3 ter batido Ocon, a 20 voltas do fim estava a dar 10 segundos ao francês…mas pela 5ª vez este ano…Foi-se o resultado, fica a exibição, que essa, fiabilidade nenhuma pode tirar!