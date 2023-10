GP do México: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? | AutoSport

Apesar de termos assistidos a algumas surpresas durante o fim de semana do Grande Prémio do México, o vencedor foi novamente Max Verstappen, que saiu como uma flecha do terceiro lugar da grelha de partida para se colocar entre os dois Ferrari que ocupavam a primeira fila e, depois de deixar Carlos Sainz para trás, tirar partido do toque entre Charles Leclerc e Sergio Pérez na travagem para a curva 1, alcançando dessa forma a liderança do pelotão, apenas saindo desse lugar na troca de pneus.

Foi uma corrida com um primeiro stint muito conservador, com Pérez fora logo na primeira volta e um Lewis Hamilton que teve de trabalhar para alcançar os dois Ferrari e subir ao segundo lugar do pódio. Depois de um período de bandeira vermelha, devido ao acidente de Kevin Magnussen, Lando Norris esteve ao ataque, protagonizando uma recuperação muito interessante, depois de uma primeira metade da corrida longe dos lugares cimeiros, assim como Yuki Tsunoda. No entanto, o piloto japonês perdeu uma bela oportunidade de somar pontos importantes para a AlphaTauri, que poderia dar à equipa italiana, que mesmo assim saiu do último lugar da classificação do mundial de construtores graças ao bom resultado de Daniel Ricciardo, uma das surpresas do fim de semana.

Foi uma corrida interessante do ponto de vista estratégico até à bandeira vermelha, animando mais nas restantes voltas da corrida.

Queremos saber qual foi o piloto que se destacou para os nossos leitores. Qual foi o Melhor Piloto do Dia no GP do México?

Foto: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool