GP do México: Nova asa dianteira da Mercedes é a última novidade de 2022 | AutoSport

Após ter sido considerada ilegal antes do GP dos EUA, a nova asa da Mercedes sofreu algumas alterações e terá recebido a luz verde da FIA para ser usada no GP do México do próximo fim de semana.

A Mercedes apresentou várias atualizações no último fim de semana, mas uma delas não foi usada. A nova asa dianteira dos Flechas de Prata foi considerada ilegal. Com a mais recente modificação da Mercedes, a asa pode agora ser usada e deverá ser a última atualização da Mercedes deste ano.

“Esta é a nossa última grande atualização, mas há sempre peças novas, menores, que estamos a avaliar. Seja para obter um pequeno ganho de desempenho ou um maior, pois aprendemos muito para a temporada seguinte nesta fase do ano, então algumas dessas peças são para tentarmos entender algumas direções de desenvolvimento que queremos seguir”, disse Andrew Shovlin, diretor de engenharia de pista da Mercedes.