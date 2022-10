GP do México: Max Verstappen boicota a Sky Sports | AutoSport

Depois da Netflix, é a vez da Sky Sports ser boicotada por Max Verstappen. O piloto da Red Bull nega-se a falar com qualquer jornalista da Sky Sports britânica, italiana e alemã, tudo por causa de algumas afirmações que Ted Kravitz, jornalista da Sky Sports britânica, disse no final do GP dos EUA.

Kravitz, conhecido jornalista de F1, terá dito coisas que não agradaram ao bicampeão do mundo, na sua análise final ao GP dos EUA, em Austin. Ao fazer a sua introdução, usando uma analogia a um script de um filme que Brad Pitt podia usar, Kravitz disse o seguinte:

“[Hamilton] não ganha uma corrida o ano inteiro, e depois volta finalmente a uma pista onde podia ganhar a primeira corrida do ano inteiro, lutando contra o mesmo tipo que ganhou a corrida onde foi roubado no ano anterior, e consegue terminar à sua frente”, disse Kravitz. “Que guião e que história teria sido. Mas não foi assim que o guião acabou hoje, pois não? Porque o tipo que ganhou depois de [Hamilton] ter sido roubado, ultrapassou-o, por ter um carro mais rápido, por causa da engenharia e da Fórmula 1 e do design, e praticamente por causa dele [Adrian Newey, o Chefe Técnico da Red Bull] ali”.

“Verstappen parece muito feliz consigo mesmo. Ele não parece ser um piloto capaz de ganhar um campeonato de uma forma normal”, disse Kravitz.

Verstappen não terá gostado do que ouviu e decidiu deixar de falar com a Sky Sports.