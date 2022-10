GP do México, George Russell: “Gestão de temperaturas será difícil” | AutoSport

Um dos desafios que o Circuito Hermanos Rodriguez, na Cidade do México, apresenta para este fim de semana é a gestão das temperaturas. George Russell considera que será complicado fazer essa gestão, mas está otimista.

Com o ar menos denso, dada a altitude a que se encontra a pista (2200 m), as transferências de calor são dificultadas e, como tal, o arrefecimento das unidades motrizes e travões perde eficiência. Russell considera que será um dos pontos a ter em conta para a corrida de amanhã:

“O carro está a funcionar bem neste momento”, disse Russell. “O ritmo parece relativamente forte, mas conhecemos os desafios de um circuito como este. Penso que o domingo vai ser realmente difícil com a gestão da temperatura do motor e dos travões. A qualificação e colocar os pneus na janela ótima para uma única volta também vai ser difícil”.

“Eu gostaria de pensar que é possível chegar ao pódio”, disse Russell. “Foi provavelmente uma das nossas melhores sextas-feiras do ano, se não mesmo a nossa melhor. Entre nós os dois [Russell e Lewis Hamilton] temos 14 pódios, por isso, é o que vamos procurar. Poderemos ter muitos problemas se as temperaturas forem um pouco mais quentes ou um pouco mais frias e nos virmos obrigados a gerir tudo no domingo. Não vai ser um sábado e um domingo simples, isso é certo”.