GP do México F1, Volta 30: Russell lidera, mas ainda não parou e Verstappen está atrás | AutoSport

Max Verstappen, Sergio Pérez, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Yuki Tsunoda, Mick Schumacher, Sebastian Vettel e Nicholas Latifi arrancaram com pneus macios, o resto do pelotão com pneus médios, incluindo os dois pilotos da Mercedes que partiam ao lado e atrás do piloto neerlandês da Red Bull.

Todos os pilotos passaram pelas primeiras curvas sem problemas, com Sergio Pérez a conquistar uma posição após ultrapassar George Russell, surpreendido pelo seu companheiro de equipa, Lewis Hamilton. Max Verstappen venceu o sprint depois do arranque e manteve a liderança.

Fernando Alonso fez novamente um bom arranque, passando para o sétimo posto, enquanto Valtteri Bottas desceu para o oitavo lugar. Mais atrás no pelotão, Lance Stroll ascendeu ao 15º lugar após ter arrancado do 20º e último lugar da grelha de partida.

Após 5 voltas a classificação não sofreu alterações desde a primeira volta, mas Bottas estava na “cauda” do Alpine de Alonso, tendo Esteban Ocon na peugada do finlandês, assim como Lando Norris. Todos os pilotos geriam logo de início os pneus e a temperatura dos monolugares.

Os pilotos que mais atacavam e pressionavam era os da McLaren, especialmente Daniel Ricciardo que se mostrava quando podia a Zhou Guanyu, ainda antes das 10 primeiras voltas, tendo atrás de si os dois Aston Martin, Sebastian Vettel à frente de Stroll. O piloto australiano ultrapassou Zhou à nona volta, subindo ao 12º posto. Mais atrás, Alexander Albon seguia no 17º lugar, à frente de Mick Schumacher, Nicholas Latifi e Kevin Magnussen, que seguia no último posto.

Na volta 14, Pierre Gasly tentou ultrapassar Lance Stroll, mas falhou o ponto de travagem e levou o piloto canadiano a sair de pista, tendo também ele próprio alargado a sua trajetória, não devolvendo a posição.

Stroll ficou de novo sob pressão de um outro adversário, desta vez Alexander Albon.

Pierre Gasly foi penalizado com 5 segundos por levar Stroll a sair de pista. Na volta 18 o piloto canadiano da Aston Martin parou na box, trocando os pneus médios, que estavam a funcionar muito mal no carro britânico, por pneus macios.

Hamilton estabilizou a diferença para Verstappen em 2,3s, enquanto Russell estava a aproximar-se de Pérez. Este podia ser o ponto em que os médios estavam a passar os macios em desempenho.

À entrada da volta 20, Max Verstappen informou a equipa que sentia muitas dificuldades nas curvas mais lentas. Por isso, à volta 23 Sergio Pérez foi o primeiro dos pilotos da equipa a ser chamado, novamente com problemas no pitstop da Red Bull. Regressou à pista com pneus médios novos no sétimo posto.

O líder da corrida parou, demorando 2.5s parado no seu local da box, trocando os pneus macios pelos médios e regressou à pista em terceiro lugar, à frente de Carlos Sainz. Os pilotos da Ferrari estavam fora de ritmo desde o início da corrida.

Max Verstappen queixou-se de dificuldades na troca de marchas na caixa de velocidades, enquanto Lewis Hamilton avisava a equipa de problemas com a potência do carro.

Charles Leclerc parou à 29ª volta e Hamilton fez o mesmo no final dessa volta, trocando pneus médios por duros.