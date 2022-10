GP do México F1, Valtteri Bottas: “Penso que devemos ser os melhores do segundo pelotão” | AutoSport

Valtteri Bottas foi um dos grandes destaques desta qualificação. O piloto da Alfa Romeo foi o melhor do segundo pelotão, fazendo uma excelente qualificação, dando continuidade ao trabalho que vinha a desenvolver no fim de semana do GP do México.

Bottas, com o sexto tempo, conseguiu suplantar Charles Leclerc e os adversários da McLaren e da Alpine. O C42 da Alfa tinha revelado grande potencial no começo da época, mas a fraca fiabilidade motivou sucessivas oportunidades perdidas. Hoje, depois de muitos resultados negativos, a Alfa Romeo tem motivos para sorrir:

“Tem sido bom todo o fim-de-semana. No TL1 vimos que estávamos no top 10, mas não sabíamos se faltava ritmo às outras equipas ou algo assim”, disse Bottas. “Talvez as melhorias que tivemos nas últimas corridas, de alguma forma, estão a aparecer aqui um pouco mais. Senti-me confortável e tive boas voltas, especialmente a última volta na Q3. Já há algum tempo que não tínhamos um resultado como este na qualificação e penso que é realmente animador para toda a equipa. Tendo em conta a altitude e a superfície lisa, é realmente uma sensação boa. Tem sido um carro bastante fácil de conduzir, de certa forma, os ataques aos corretores têm sido bons – e desde o primeiro treino, tive confiança. Começámos também com as afinações certas. Penso que temos uma boa base; vimos também em stints longos que o ritmo está lá. Devemos ser os melhores do segundo pelotão, digamos. Tudo o que precisamos é de uma boa primeira volta limpa.. Com base em todos os stints que fizemos, baixo combustível, alto combustível, parece que estamos por volta do sexto, sétimo lugar. Espero que amanhã seja um bom dia, porque precisamos de alguns pontos”.