GP do México F1: Sergio Pérez não quer favores na corrida (e um vídeo impressionante do mexicano) | AutoSport

Sergio Pérez joga em casa este fim de semana. O GP do México é sempre o ponto alto da época para o mexicano da Red Bull. Com a questão dos títulos resolvida, a equipa poderá facilitar a vida de Pérez e tentar uma vitória histórica do seu piloto em casa, mas “Checo” já avisou que não quer favores.

Numa semana movimentada para o piloto da Red Bull, Pérez tem-se desdobrado em eventos e ações de marketing. Mas não perde o foco no seu objetivo de vencer em casa. Mas o #11 já disse que não quer favores.

“Não preciso que me deem nada, consegui tudo sem nenhum presente durante tantos anos”, disse ele à ESPN. “No final, não penso nisso, penso no meu trabalho, em ser perfeito este fim-de-semana e em procurar essa vitória”.

“O meu objetivo é ganhar o meu Grande Prémio de casa e sei que tenho o carro e a equipa para o fazer”, acrescentou ele. “Tem sido uma temporada incrível para toda a equipa e darei cem por cento para ganhar em frente a estes fãs no México”.

Pérez deu também uma pequena amostra da capacidade de um piloto de F1. De olhos fechados e com um onboard da pista nas suas costas como referência para os fãs, fez uma volta imaginada ao traçado do Autodromo Hermanos Rodriguez. A forma como consegue seguir o traçado é espantosa. A prova do trabalho de casa que estes pilotos fazem.