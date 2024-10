GP do México F1: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? – Resultados

Carlos Sainz obteve uma vitória merecida no Grande Prémio da Cidade do México, com o piloto da Ferrari a recuperar a dianteira depois de ter perdido a liderança para Max Verstappen no arranque da corrida. Houve um Safety Car, e pouco depois o espanhol foi para a frente, nunca mais ‘passando cartão a ninguém…

Quinta vitória do ano para a Ferrari, segunda para Carlos Sainz Jr. (Ferrari SF-24) que depois de algumas escaramuças iniciais foi para a frente da corrida e não mais foi pressionado, vencendo com todo o merecimento e pela quarta vez na sua carreira, segunda vez este ano, depois do triunfo na Austrália.

Lando Norris (McLaren MCL38-Mercedes) passou Charles Leclerc (Ferrari SF-24) já na fase final da corrida, com Max Verstappen(Red Bull RB20/Honda RBPT) a terminar em sexto, depois de ter sofrido uma penalização de 20 segundos, 10+10, devido a dois incidentes distintos com Lando Norris no início da corrida. O monegasco da Ferrari foi terceiro e trocou de pneus perto do final, conseguindo com isso a melhor volta da corrida. Mais um pontinho para a Ferrari…

O resultado da votação do Melhor Piloto do Dia deu uma clara vitória a Carlos Sainz, que recebeu 74.3% dos votos. Lando Norris foi o segundo mais votado, com 10.8% e a fechar o top 3, Kevin Magnussen (6.8%).

VOX POP

Génesis

Sainz, mas é pena que não se possa votar nos comissários 🙂

Cágado1

Se calhar a escolha mais óbvia seria o Sainz – grandes treinos, grande corrida, grande ultrapassagem (e não me ficava nada mal votar num piloto que não admiro particularmente), mas houve outro, mais atrás, que fez uma corrida fabulosa, sem o menor erro (enquanto o Sainz fez um na partida) com um grande resultado: Magnussen. Vai para ele o meu voto (e deste é que não gosto mesmo, não é como o Sainz, que apenas acho sobrevalorizado).

917/30

O meu voto vai para o Smooth Operator, não deu hipóteses a ninguém! O mesmo se pode dizer de K Mag no 2º pelotão.