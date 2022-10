GP do México F1, Q2: Daniel Ricciardo eliminado | AutoSport

A Q2 começou com os Mercedes a serem os primeiros a colocarem tempos na tabela, com Lewis Hamilton a “abrir o baile” com um tempo de 1:18.552, apenas 0.013 seg. mais rápido que George Russell. A Mercedes começava muito forte. Valtteri Bottas ficou com o terceiro tempo nas primeiras tentativas. Seguiam-se Max Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda. Esteban Ocon conseguiu uma vaga no top 10 e a meio da sessão estavam na zona de eliminação Tsunoda, Pérez, Zhou Guanyu, Pierre Gasly e Kevin Magnussen. As primeiras tentativas foram feitas com pneus usados e, para as últimas voltas, teríamos monolugares com pneus novos, para tentarem a passagem à Q3.

Sergio Pérez foi o primeiro a ir para a pista para as segundas tentativas e foi alvo de um grande aplauso por parte dos muitos fãs presentes nas bancadas, fazendo o terceiro tempo, a 0.063 seg. do tempo de Hamilton. Verstappen fez o terceiro tempo, mas Carlos Sainz tratou de se colocar em segundo.

Eliminados da Q2 ficavam Daniel Ricciardo, Zhou Guanyu, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly e Kevin Magnussen. Lewis Hamilton manteve o melhor registo, com Carlos Sainz apenas a 0.008 seg. e Russell a 0.013.