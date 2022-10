GP do México F1, Q1: Os dois Aston Martin eliminados. | AutoSport

Com o céu limpo e as temperaturas de 24 °C no ar e 49 °C de temperatura na pista, esperava-se uma tarde complicada para os pneus. Com as bancadas repletas de público, como é habitual neste traçado, os mexicanos esperavam que Sergio Pérez se apresentasse em forma e chegasse à pole. Com a Mercedes a ser a mais rápida no TL3 havia curiosidade para entender-se os Flechas de Prata teriam argumentos para desafiar a Red Bull e a Ferrari.

Mas antes de pensar na pole, era preciso enfrentar primeiro a Q1 onde os cinco mais lentos seriam eliminados. A Williams, a Haas e a Aston Martin foram as primeiras equipas a entrarem em pista. Alex Albon foi o primeiro a entrar no segundo vinte. Yuki Tsunoda passou para o topo da tabela, algo que durou pouco tempo, com Pérez a assumir o primeiro lugar, enquanto Max Verstappen se queixava de falta de aderência. Charles Leclerc destronou Pérez pouco depois, sendo o primeiro a chegar ao segundo 19, com Verstappen a passar para a frente das operações na sua segunda tentativa.

A sete minutos do fim da Q1, estavam na zona de eliminação Mick Schumacher, Alex Albon, Sebastian Vettel, Kevin Magnussen e Nicholas Latifi.

Numa altura em que quase todos estavam nas boxes, Pérez voltou à pista, para se afastar da zona de eliminação, usando pneus usados, subindo ao sexto lugar, com Schumacher superar a marca de Pérez, sendo a volta apagada por exceder o limite de pista.

Com a sessão a chegar ao fim, ficavam de fora Mick Schumacher, Sebastian Vettel, Lance Stroll, Alex Albon e Nicholas Latifi. Lewis Hamilton ficou com o melhor tempo da sessão.