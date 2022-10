GP do México F1: Pierre Gasly avisa contra os exageros do público | AutoSport

Já longe vão os tempos em que a F1 era fechada e apenas reservada aos mais abastados. Desde a entrada da Liberty, que o Grande Circo se abriu mais e temos visto muito mais público no paddock. Mas ultimamente ter-se-á ultrapassado o limite do razoável e na Cidade do México esse limite foi ainda mais ultrapassado.

Numa imagem de uma repórter no local, publicada nas redes sociais, vimos uma zona de entrevistas repleta de fãs, o que certamente complica a tarefa a todos os envolvidos. Também Carlos vimos vídeos de Carlos Sainz, que tentava correr e que foi completamente rodeado de pessoas. E Pierre Gasly disse haver cada vez mais pessoas nas boxes e que o trabalho da equipa fica muito prejudicado com isso:

“Deixar as pessoas entrar é bom, mas é verdade que alguns convidados por vezes não estão a respeitar o espaço de que necessitamos”, explicou Gasly. “As pessoas entram nas garagens antes da qualificação e pedem fotografias, quando nem sequer estão com a nossa equipa. Estamos a trabalhar. Obviamente, damos tempo aos fãs quando podemos, mas este fim-de-semana, não me atrevi a sair da hospitality, caso contrário, somos rodeados de fãs. Por vezes, a situação torna-se bastante agitada. Cheguei à hospitality [sexta-feira] de manhã com a minha mala aberta, o meu passaporte lá dentro, e nem sequer senti o que aconteceu. O meu bolso da mala estava aberto. Eu tinha lá os meus passaportes e todas as minhas coisas. Está tudo bem, mas o meu manager viu que estava aberta e fechou-a. Não fui eu [que a abri] e não foi o meu manager. A mesma coisa aconteceu em Austin ao sair do paddock. Nunca tivemos qualquer segurança em F1 e talvez haja algo que possamos fazer. Falámos sobre isso no briefing dos pilotos. É ótimo ver crianças e pessoas, mas trata-se de encontrar uma forma de compreender quando nos devem contactar e quando nos devem dar um pouco mais de espaço.”

It’s really Sweet of Carlos to make all his Fans exercise by chasing after him.



Seriously though, let the man jog in peace pic.twitter.com/Ds8KUgsDZV — Dan – EngineMode11 (@EngineMode11) October 29, 2022