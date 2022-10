GP do México F1: Oscilações na unidade motriz prejudicaram Lewis Hamilton | AutoSport

Foram vários os pilotos que se queixaram de problemas nos seus monolugares na sessão de qualificação do GP do México. O tempo de Lewis Hamilton também terá sido afetado por oscilações na unidade motriz, segundo o piloto britânico.

A Mercedes conseguiu a melhor qualificação do ano, com George Russell em segundo e Lewis Hamilton em terceiro, mas o heptacampeão do mundo disse que podia ter conseguido algo mais se não tivesse sofrido com oscilações na sua unidade motriz, como explicou:

“Começou a aparecer na Q2”, explicou Hamilton depois. “Continuou a cada saída para a pista na Q3. Perdia potência na saída das curvas. Por isso, penso que estávamos a perder bastante tempo. Não tenho bem a certeza do que aconteceu. Parecia um problema de ignição, mas vou descobrir com a equipa. Mas este é um ótimo resultado, ser segundo e terceiro. Não é uma má posição para começar a corrida e espero que possamos resolver o problema do motor”.