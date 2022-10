GP do México F1: Nyck de Vries vai fazer TL1 com a Mercedes | AutoSport

Depois de ter sido anunciado como piloto da Alpha Tauri para a próxima época, chegou a pensar-se que Nyck de Vries não faria o segundo treino livre com a Mercedes, mas tal não será o caso. O piloto neerlandês, que está de saída dos Flechas de Prata, fará o treino na Cidade do México.

Esta será a quarta sessão de treinos deste ano, depois de já ter testado com a Mercedes, Williams e Aston Martin, além de ter feito uma corrida pela Williams em Monza. Será provavelmente o último teste do campeão de Fórmula E, uma vez que se encontra ainda sob contrato com a Mercedes, que apenas termina no final da época.