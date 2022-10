GP do México F1: Motor deu problemas a Charles Leclerc | AutoSport

A Ferrari desapontou na qualificação para o GP do México. Com os dois carros longe do topo da tabela, ficou no ar a sensação que algo estava mal nos carros da Scuderia. Charles Leclerc confirmou isso mesmo.

Há problemas nos monolugares da Ferrari e no caso de Leclerc, o principal pode ser mesmo um problema de motor. Desde o TL3 que a unidade motriz do monegasco não tem correspondido e assim, a equipa terá de encontrar soluções para ser competitiva amanhã:

“Precisamos ver bem o que aconteceu. Perdi muito tempo nas retas e o TL3 também não tinha corrido bem. Precisamos entender o que se passou. Tivemos muitos problemas com o motor hoje, temos de investigar. O carro não me respondia bem em aceleração, nas curvas de alta velocidade, estávamos simplesmente lentos. É algo além da altitude. Não sei ainda o que esperar. Preciso falar com a equipa e ver o que podemos fazer amanhã, não temos como mudar muito. Não sei mesmo do que seremos capazes”.