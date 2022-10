GP do México F1: Mercedes mais perto. Será o suficiente? | AutoSport

Vimos no GP dos EUA que a Mercedes, apesar dos upgrades levados para a prova, ficou ainda a cerca de meio segundo dos tempos dos homens da frente na qualificação. Uma distância ainda considerável, mas que não impediu os Flechas de Prata de desafiarem a Red Bull pela vitória na corrida. No México, os dois primeiros treinos permitiram ver margens mais curtas. Será que a Mercedes poderá fazer uma gracinha neste fim de semana?

A Mercedes estará a 0,3 segundos das equipas da frente, olhando para o trabalho feito nos dois treinos. A estrutura germânica teve alguns problemas de sobreaquecimento no primeiro treino e parece estar no limite neste capítulo, mas o ritmo aparenta ser interessante. A equipa de Lewis Hamilton e George Russell apostou numa configuração aerodinâmica de elevado apoio, sendo a equipa mais rápida nas curvas lentas, ficando a perder na reta. Mas esse deverá ser um compromisso assumido pela equipa, que espera levar a melhor na secção sinuosa do traçado para evitar ser atacada na longa reta. Uma estratégia que era usualmente aplicada pela Red Bull no passado. Veremos o resultado final. A Mercedes não parece, em condições normais, uma forte candidata ao triunfo, com o terceiro lugar consolidado, mas a corrida pode trazer surpresas e a Mercedes pode estar por perto para aproveitar.