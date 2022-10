GP do México F1, Max Verstappen: “Temos um bom carro” | AutoSport

Max Verstappen conseguiu a 19ª pole da sua carreira, sexta pole em 2022. Numa qualificação renhida, Max Verstappen encontrou tempo onde mais ninguém conseguiu e selou uma pole com o tempo de 1:17.755, 0.304 mais rápido que George Russell, o segundo classificado.

Verstappen estava compreensivelmente satisfeito com o resultado e otimista para a corrida de amanhã, com o bicampeão do mundo a afirmar que a Red Bull tem um bom carro para o GP do México:

“Foi uma boa qualificação. Muito renhida. Depois do TL3 fizemos alguns ajustes no carro e conseguimos um ritmo melhor. Fazer a pole aqui é espantoso, mas sei que a distância até a curva 1 é grande, por isso, precisamos de um bom arranque. De qualquer forma, creio que temos um bom carro e isso é o mais importante. A paixão dos fãs aqui é inacreditável e no estádio … é espantoso pilotar aqui. O Checo [Pérez] vai estar também na luta amanhã. Temos um bom carro, por isso vai ser uma corrida divertida com muita ação. Espero uma corrida renhida, os Mercedes costumam ter bom ritmo de corrida. Depende do que podemos fazer com a estratégia, mas vamos analisar isso esta noite. “